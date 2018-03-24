Рідкісні знімки перших гастролей The Beatles пішли з аукціону за 357 тисяч доларів

КИЇВ. 25 березня. УНН. Портфоліо з більш ніж 350 невиданих фотографій з перших гастролей британської рок-групи The Beatles були продані з аукціону Omega за 253 тисяч фунтів стерлінгів (близько 357 тисяч доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.