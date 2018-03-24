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Рідкісні знімки перших гастролей The Beatles пішли з аукціону за 357 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 12699 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Портфоліо з більш ніж 350 невиданих фотографій з перших гастролей британської рок-групи The Beatles були продані з аукціону Omega за 253 тисяч фунтів стерлінгів (близько 357 тисяч доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Колекція містить 413 негативних знімків з перших гастролей колективу в американських містах Вашингтон і Балтімор в 1964 році. Аукціонний будинок оцінював лот в 352-700 тисяч доларів.

З 413 негативів, 350 з яких — проявлені фото гастролей колективу в США, в 1964 році — тільки 46 були представлені публіці раніше — на аукціоні в 2010 році. Колекція належала фотографу Майку Мітчеллу, який зробив їх в 18-річному віці під час прибуття The Beatles в країну і на їх концертах в Washington Coliseum та Baltimore Civic Center.

Концерт в залі “Колізей” у Вашингтоні відбувся через два дні після знаменитого дебюту ліверпульської групи на шоу Ed Sullivan Show. Як випливає з опису лота на сайті аукціонного дому, фотограф Мітчелл мав винятковий доступ на всі події, пов’язані з The Beatles, — це були не тільки концерти, на яких він міг знімати артистів зі сцени, а й прес-конференції. Мітчелл не став відразу проявляти ці знімки, довгий час негативи зберігалися в ящику в підвалі будинку фотографа.

Крім того, на тому ж аукціоні за 43,2 тисячі фунтів стерлінгів був проданий автомобіль Mercedes AMG, який Джордж Харрісон, соло-гітарист The Beatles, купив в 1984 році.

Як повідомляв УНН, Рінго Старра з The Beatles посвятили у лицарі.

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