Рибалки, які відірвалися на кризі поблизу Київської ГЕС, доставлені на берег - ДСНС

"За допомогою човна та триколінної драбини рятувальники створили перехід з криги на берег. О 14:20 шестеро рибалок було доставлено на берег",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Київському водосховищі поблизу ГЕС внаслідок скиду води утворилась промоїна поблизу берегової лінії. Через це на кризі, відірваними від берега, опинились 6 рибалок.