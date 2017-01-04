Рибалки, які відірвалися на кризі поблизу Київської ГЕС, доставлені на берег - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Черговий караул 37-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишгорода врятував шістьох рибалок, які відірвалися на кризі поблизу Київської ГЕС, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
"За допомогою човна та триколінної драбини рятувальники створили перехід з криги на берег. О 14:20 шестеро рибалок було доставлено на берег",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на Київському водосховищі поблизу ГЕС внаслідок скиду води утворилась промоїна поблизу берегової лінії. Через це на кризі, відірваними від берега, опинились 6 рибалок.