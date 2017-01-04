Рыбаки, которые оторвались на льдине возле Киевской ГЭС, доставлены на берег - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Дежурный караул тридцать седьмой Государственной пожарно-спасательной части города Вышгорода спас шестерых рыбаков, которые оторвались на льдине вблизи Киевской ГЭС, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"С помощью лодки и трехколенной лестницы спасатели создали переход из льда на берег. В 14:20 шестеро рыбаков были доставлены на берег", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на Киевском водохранилище возле ГЭС в результате сброса воды образовалась промоина вблизи береговой линии. Поэтому на льду, оторванном от берега, оказались 6 рыбаков.