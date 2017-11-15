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РФ запускає пасажирські поїзди в обхід України

РФ запускає пасажирські поїзди в обхід України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські залізні дороги запускають перші пасажирські поїзди по залізничній колії в обхід України, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Двоколійну електрифіковану лінію почали будувати на ділянці Журавка - Міллерово в 2014 році. Це так званий залізничний обхід України. Прокладання шляхів завершили в серпні, а поїзди планувалося запустити восени.

Директор "РЖД" з пасажирських перевезень Дмитро Пегов в кінці вересня заявив, що компанія запустить пасажирські поїзди в два етапи. Зокрема, спочатку туди переключать ті, у яких немає проміжних зупинок на старій лінії, а потім і інші. За його словами, всього по "старій" ділянці курсувала 61 пара пасажирських поїздів далекого прямування, у третини з яких не було зупинок на старій лінії.

"Першими по обходу України пройдуть поїзди з Москви до Кисловодська, Анапи, Новоросійська, Адлера і назад, двоповерховий поїзд з Санкт-Петербурга в Адлер і назад", - йдеться в повідомленні.

Завантаження напрямку в літній період, як планується, буде до 190 поїздів на добу, велика частина яких - це пасажирські потяги далекого прямування.

Вартість будівництва залізниці Журавка - Міллерово в обхід України оцінювалася в суму близько 56 мільярдів рублів. До цього поїзди, що прямують на російський південь, йшли по території України.

Нагадаємо, раніше в Росії на регулярній основі запустили рух вантажних поїздів в обхід України.

Українські Національні Новини

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