РФ запускает пассажирские поезда в обход Украины

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка - Миллерово в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Прокладку путей завершили в августе, а движение планировалось начать осенью.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября заявил, что компания запустит пассажирские поезда в два этапа. В частности, сначала туда переключат те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные. По его словам, всего по "старому" участку курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, у трети из которых не было остановок на старой линии.

"Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно", - говорится в сообщении.

Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские составы дальнего следования.

Стоимость строительства железной дороги Журавка - Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины.

Напомним, ранее в России на регулярной основе запустили движение грузовых поездов в обход Украины.