РФ вишле з країни двох дипломатів Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії вручило послу Естонської Республіки в Москві ноту, згідно з якою двоє естонських дипломатів повинні будуть покинути країну в п’ятиденний термін, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Росії.
“Главі Естонського деппредставництва вручена нота, в якій повідомляється, що в якості відповіді на згаданий провокаційний крок Талліна прийнято рішення про оголошення персонами нон грата Генерального консула Естонії в Санкт-Петербурзі Я.Кірікмяе і керівника Псковської канцелярії Генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі К.Канарік. Зазначеним естонським дипломатам наказано покинути межі Російської Федерації в п’ятиденний термін,” — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, в Естонії двом російським дипломатам вручили ноту, згідно з якої вони мають залишити країну.