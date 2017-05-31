РФ вышлет из страны двух дипломатов Эстонии

"Главе Эстонского деппредставництва вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я.Кирикмяе и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К.Канарик . Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок ", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в Эстонии двум российским дипломатам вручили ноту , согласно которой они должны покинуть страну.