РФ в ОБСЄ вирішила розкритикувати мовний закон в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ухвалення закону про українську мову “зачіпає права національних меншин в Україні та йде врозріз з міжнародним правом”. З такою заявою виступив у четвер заступник постійного представника Росії при ОБСЄ Дмитро Балакін, передає УНН.
Дипломат вирішив звернути увагу постійної ради ОБСЄ, що президент Петро Порошенко наполіг на прискоренні розгляду Верховною радою нібито дискримінаційного закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який “зачіпає права не тільки російськомовних українців, а й багатьох національних меншин”.
“Минулого тижня парламент України прийняв його в остаточному читанні. Думкою жителів Донбасу, як водиться, ніхто не цікавився. Цей акт, націлений фактично на тотальну українізацію, не тільки суперечить пункту 11 мінського комплексу заходів, який передбачає право на мовне самовизначення, але і йде врозріз з міжнародним правом і праволюдськими зобов’язаннями України, в тому числі в рамках ОБСЄ”, — сказав Балакін.
Верховна рада 25 квітня у другому читанні прийняла законопроект “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Він встановлює, що єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська.
Нагадуємо, представник Росії назвав ОБСЄ причину прийняття указу про громадянство для жителів Донбасу.