рф стягнула понад 25 тис. солдат на південь, можливі плани з оточення Миколаєва - The Times

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23851 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 67554 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 112321 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 164131 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 162450 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 165626 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144630 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114237 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107379 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 301687 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 114694 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 84355 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 169693 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 72106 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 60239 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 169693 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 301687 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 564288 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 508646 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 709721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 30653 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 84355 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 114694 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141139 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154790 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

рф стягнула понад 25 тис. солдат на південь, можливі плани з оточення Миколаєва - The Times

рф стягнула понад 25 тис. солдат на південь, можливі плани з оточення Миколаєва - The Times

Київ • УНН

 • 167362 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. росіяни стягнули понад 25 тис. військовослужбовців на південь України, з яких 10 тис. перебувають на західному березі Дніпра, можливі плани з оточення Миколаєва. Про це повідомляє The Times, повідомляє УНН.

Деталі

"Підкріплення доводить загальну чисельність російських військ у цьому районі до понад 25 000 військовослужбовців", повідомляє The Times з посиланням на українську групу розвідки, додавши, що "дев'ять російських бойових груп чисельністю від 500 до 800 осіб у кожній було перекинуто туди з Донбасу та Криму".

"Понад 10 000 російських солдатів зараз перебувають на західному березі Дніпра", - додає видання.

Як зазначає видання, прориви лінії фронту рф змусили кремль "зробити нахил на південь". "Проте, за словами військового радника президента Зеленського Олексія Арестовича, ядро людей, перекинутих з Донбасу, становлять російські повітряно-десантні війська, і є ознаки того, що росіяни планують власний наступ, щоб оточити місто Миколаїв із північного заходу".

"Цей маневр необхідний, щоб вивести HIMARS за межі досяжності херсонських мостів. І якщо метою путіна залишається взяти Одесу, то його людям треба буде форсувати Південний Буг. Єдиний реальний варіант – міст через Миколаїв", - зазначається у статті.

Доповнення

Спікер сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що, ймовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Радник керівника ОП Олексій Арестович повідомляв, що російські загарбники зібрали на півдні країни близько 30 БТГр та готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71