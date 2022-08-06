рф стягнула понад 25 тис. солдат на південь, можливі плани з оточення Миколаєва - The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. росіяни стягнули понад 25 тис. військовослужбовців на південь України, з яких 10 тис. перебувають на західному березі Дніпра, можливі плани з оточення Миколаєва. Про це повідомляє The Times, повідомляє УНН.
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"Підкріплення доводить загальну чисельність російських військ у цьому районі до понад 25 000 військовослужбовців", повідомляє The Times з посиланням на українську групу розвідки, додавши, що "дев'ять російських бойових груп чисельністю від 500 до 800 осіб у кожній було перекинуто туди з Донбасу та Криму".
"Понад 10 000 російських солдатів зараз перебувають на західному березі Дніпра", - додає видання.
Як зазначає видання, прориви лінії фронту рф змусили кремль "зробити нахил на південь". "Проте, за словами військового радника президента Зеленського Олексія Арестовича, ядро людей, перекинутих з Донбасу, становлять російські повітряно-десантні війська, і є ознаки того, що росіяни планують власний наступ, щоб оточити місто Миколаїв із північного заходу".
"Цей маневр необхідний, щоб вивести HIMARS за межі досяжності херсонських мостів. І якщо метою путіна залишається взяти Одесу, то його людям треба буде форсувати Південний Буг. Єдиний реальний варіант – міст через Миколаїв", - зазначається у статті.
Доповнення
Спікер сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що, ймовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
Радник керівника ОП Олексій Арестович повідомляв, що російські загарбники зібрали на півдні країни близько 30 БТГр та готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.