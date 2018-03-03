РФ шукає шляхи для перетворення конфлікту на Донбасі на заморожений - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Росія продовжує шукати шляхи для того, щоб агресію, яку вона розв’язала, перетворити на заморожений конфлікт. Про це заявив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Практично чотири роки Російська Федерація, терористичні угруповання, сформовані нею в Донецькій та Луганській областях, не виконують свої зобов’язання, які вони взяли в Мінську. Не виконаний перший пункт, який є основою всіх пунктів домовленостей, – не припинений вогонь. Це та основа, після виконання якої можна рухатися далі. На жаль, цього не досягнуто, є окремі випадки, коли кількість обстрілів мінімальна, але, в основному, режим припинення вогню не підтримується", - зазначив міністр оборони.
За його словами, "керівництво Російської Федерації продовжує шукати шляхи для того, щоб агресію, яку воно розв’язало, перетворити на заморожений конфлікт, враховуючи пропозиції, надані президентом Путіним щодо введення миротворчих сил під егідою ООН є одним з рішень як заморозити, а не вирішити цей конфлікт".
Нагадаємо, С.Полторак заявив, що Україна сама може розробляти новітнє озброєння.