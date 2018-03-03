РФ ищет пути для превращения конфликта в Донбассе на замороженный - Полторак

"Практически четыре года Российская Федерация, террористические группировки, сформированные ею в Донецкой и Луганской областях, не выполняют свои обязательства, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей - не прекращен огонь. Это та основа, после выполнения которой можно двигаться дальше. К сожалению, этого не достигнуто, есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения огня не поддерживается", - отметил министр обороны.

По его словам, "руководство Российской Федерации продолжает искать пути для того, чтобы агрессию, которую оно развязало, превратить в замороженный конфликт, учитывая предложения, предоставленные президентом Путиным о введении миротворческих сил под эгидой ООН, являются одним из решений как заморозить, а не решить этот конфликт".

Напомним, С.Полторак заявил, что Украина сама может разрабатывать новейшее вооружение.