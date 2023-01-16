рф посилює авіаційне угруповання в білорусі, зростає загроза завдання ударів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Під виглядом спільних льотних навчань з білоруссю росія посилила бойове авіаційне угруповання в рб. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«16 січня, поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил республіки білорусі та росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору білорусі», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в той же час, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів.
«Серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував спільні льотні навчання росії та білорусі, зокрема, чи побільшає повітряних тривог.