рф усиливает авиационную группировку в беларуси, растет угроза нанесения ударов – Генштаб

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«16 января, вблизи украинской границы, началось совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил республики беларуси и россии, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства беларуси», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более тридцати населенных пунктов.

«Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка в Сумской области», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал совместные летные учения россии и беларуси, в частности, будет ли больше воздушных тревог.