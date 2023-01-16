рф усиливает авиационную группировку в беларуси, растет угроза нанесения ударов – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Под видом совместных лётных учений с беларусью россия усилила боевую авиационную группировку в рб. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства беларуси. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«16 января, вблизи украинской границы, началось совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил республики беларуси и россии, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства беларуси», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более тридцати населенных пунктов.
«Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка в Сумской области», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал совместные летные учения россии и беларуси, в частности, будет ли больше воздушных тревог.