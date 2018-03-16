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РФ посилила військову присутність вздовж кордону - Порошенко

РФ посилила військову присутність вздовж кордону - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Російська Федерація посилила військову присутність вздовж українського кордону. Про це під час представлення нового командувача об’єднаних сил заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Зараз, на доповіді генерал Забродський детально доповів мені щодо посилення військової присутності Російської Федерації вздовж кордону, і продовження перебування регулярних військ РФ на окупованих територіях”, — повідомив П.Порошенко.

Він додав, що за період 2014 року росіяни розмістили і реорганізували свої сили так, що “підтримати швидке механізоване вторгнення як з півночі, так і зі сходу України”.

“Декілька механізованих дивізій повністю готові до інтервенції”, — резюмував П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко дав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні основного закону закріпить українське прагнення до НАТО і ЄС.

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