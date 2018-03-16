РФ усилила военное присутствие вдоль границы - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы. Об этом во время представления нового командующего Объединенных сил заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас, на докладе генерал Забродский подробно доложил мне относительно усиления военного присутствия Российской Федерации вдоль границы, и относительно пребывания регулярных войск РФ на оккупированных территориях", - сообщил П.Порошенко.
Он добавил, что за период 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжения как с севера, так и с востока Украины".
"Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции", - резюмировал Порошенко.
Напомним, Президент Петр Порошенко дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит украинское стремление в НАТО и ЕС.