РФ планує до кінця 2020 року заселити до окупованого Криму понад 300 тис. росіян

"…ми знаємо про федеральні програми Російської Федерації, які спрямовані на заселення росіянами Криму. Здається, не хочу помилитися, в них у планах до 2020 року заселити до Криму, як мінімум, 300 чи 400 тисяч росіян", - сказав Паращук.

За його словами, дана статистика зазначена в їхніх програмах щодо переміщення населення.

Також він зазначає, що такими діями Росія порушує статтю 4 Женевської конвенції 1949 року, яка забороняє вчиняти подібні дії.

Нагадаємо, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що Росія в Криму виселяє кримських татар та заселяє півострів росіянами.