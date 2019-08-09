РФ планує до кінця 2020 року заселити до окупованого Криму понад 300 тис. росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російська Федерація планує до кінця наступного року заселити до окупованого Криму близько 300 чи 400 тис. росіян. Про це заявив заступник начальника управління прокуратури АР Крим Борис Паращук в ефірі UA:Крим, передає УНН.
"…ми знаємо про федеральні програми Російської Федерації, які спрямовані на заселення росіянами Криму. Здається, не хочу помилитися, в них у планах до 2020 року заселити до Криму, як мінімум, 300 чи 400 тисяч росіян", - сказав Паращук.
За його словами, дана статистика зазначена в їхніх програмах щодо переміщення населення.
Також він зазначає, що такими діями Росія порушує статтю 4 Женевської конвенції 1949 року, яка забороняє вчиняти подібні дії.
Нагадаємо, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що Росія в Криму виселяє кримських татар та заселяє півострів росіянами.