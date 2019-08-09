РФ планирует до конца 2020 года заселить в оккупированный Крым более 300 тыс. россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российская Федерация планирует к концу следующего года заселить в оккупированный Крыму около 300 или 400 тыс. россиян. Об этом заявил заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Борис Паращук в эфире UA:Крым, передает УНН.
"...мы знаем о федеральных программах Российской Федерации, направленных на заселение россиянами Крыма. Кажется, не хочу ошибиться, у них в планах до 2020 года заселить в Крым, как минимум, 300 или 400 тысяч россиян", - сказал Паращук.
По его словам, данная статистика указана в их программах по перемещению населения.
Также он отмечает, что такими действиями Россия нарушает статью 4 Женевской конвенции в 1949 году, которая запрещает совершать подобные действия.
Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия в Крыму выселяет крымских татар и заселяет полуостров россиянами.