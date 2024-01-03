Рф планує використати Узбекистан для обходу міжнародних санкцій
Київ • УНН
Росія намагається обійти санкції через підставні компанії в Узбекистані для торгівлі електронікою для БПЛА. Угоди були укладені під час зустрічі лідерів країн СНД.
Росіяни планують профінансувати створення підставних компаній через які будуть закуплятись електроніку для БпЛА. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що 26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану. Зокрема, досягнуто попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом.
Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі. Та за даними Центру спротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу росією міжнародних санкцій. А також підприємств для збору БпЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів.
Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти до низки російських оборонних підприємств. Зокрема, до "Казанського заводу "Электроприбор", "заводу Элекон", "Стелла-К" та інші.
Також росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.
Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій.
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