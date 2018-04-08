Українець Безус допоміг ФК "Сент-Трюйден" виграти матч чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Колишній півзахисник "Динамо" Роман Безус відзначився гольовою передачею за "Сент-Трюйден" у зустрічі другого туру групи В у боротьбі за путівку до Ліги Європи від бельгійського чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Українець вийшов у стартовому складі, а на 75-й хвилині його було замінено. “Сент-Трюйден” святкував впевнену звитягу 4:0.
З трьома очками клуб Безуса посідає другу сходинку із шести команд групи В. Тільки лідери груп А і В боротимуться далі за путівку до ЛЄ.
Варто зазначити, що на рахунку екс-футболіста “Динамо” і “Дніпра” 21 поєдинок при 2 асистах і 2 голах у нинішній кампанії.
Як повідомляв УНН, у нинішньому сезоні Безусу вдалося забити гол з кутового.