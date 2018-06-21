Резонансне вбивство українки у Чорногорії: підозрюваного затримали в Албанії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В албанській столиці Тирані поліція затримала підозрюваного у вбивстві українки Анастасії Лашманової, яке сталось у Чорногорії в травні цього року, передає УНН з посиланням на Republika.rs.
Так, 22-річний Арсеній Станович був екстрадований до Чорногорії, де йому загрожує позбавлення волі на строк до 40 років.
Повідомляється, що під час арешту Станович мав при собі підроблені документи, з якими він намагався втекти до Сполучених Штатів.
Правоохоронці підозрюють, що одержати фальшивий паспорт чоловіку допоміг його батько, який донедавна обіймав посаду керівника відділу прикордонної поліції аеропорту Тіват.
Нагадаємо, на початку травня чорногорські ЗМІ повідомили про те, що 12 травня в місті Котор було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову, яка була директором компаній "Mimoza Group" i "Sea Trade".
Тіло жінки зі слідами ножових поранень було знайдено в квартирі, де вона мешкала. Неофіційно правоохоронці повідомили, що тіло українки було знайдене з видимими слідами насильства.
Одразу після цього підозрюваного у вбивстві громадянки України у Чорногорії Арсенія Становича оголосили у розшук.