Резніков заявив, що війська РФ на кордоні є демонстрацією сили без наміру її застосування

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“Існують ризики, їх не можна недооцінювати, але я вважаю і маю надію, що все ж таки те, що відбувається, це скоріше демонстрація сили без наміру її застосування — заради певної мети”, — сказав Резніков, відповідаючи на питання, як він оцінює ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України.

З його слів, протягом семи років Росія намагається уникнути санкційного тиску з боку всіх цивілізованих країн, які підтримують територіальну цілісність і незалежність України.

Деталі

“Вони розповідають, що не є учасниками подій на Донбасі. Хоча всі знають, що саме вони є державою-агресором і розв’язали цю війну в 2014 році. Починали з окупації Криму і Севастополя, а продовжили окремими районами Донецької та Луганської областей. Всі їхні офіційні представники кажуть, що „нас там немає“. Це нібито внутрішній конфлікт та громадянська війна.

Такою позицією вони позбавили себе можливості бути серйозно сприйнятими в діалозі з тими, з ким вони хочуть бути на рівних.

У режимі Нормандського формату така гра у них склалася з 2014 року. Але всі розуміють, що посередники — це Німеччина і Франція, а Україна і Росія — сторони міжнародного військового озброєного конфлікту. Решта учасників, а особливо нове керівництво США і президент Джо Байден, кажуть: „Чекайте!“. Тому думаю, що це (стягування військ до кордону — ред.) зараз сигнал з боку офіційної Росії: запросіть нас до розмови. Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через оті ризики, які ми вам демонструємо. Думаю, що така їхня головна мета”, — зазначив Резніков.

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Він також додав, що є і другий чинник — внутрішній. Восени вибори до Державної Думи Росії. У них є свої внутрішні складнощі економічного характеру, в першу чергу, це подорожчання споживчого кошика на 30%.

“Це не може не збуджувати населення, а ще події в Хабаровську, збудження, пов’язані з арештом Навального. Це все внутрішні складнощі, тому треба зробити простий технологічний крок — відволікти увагу внутрішнього споживача на зовнішні загрози і ризики”, — додав Резніков.

Нагадаємо

Раніше Резніков щодо загострення на Донбасі заявив, що ніякої атаки з боку України ніхто не планує.