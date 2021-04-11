Резников заявил, что войска РФ на границе являются демонстрацией силы без намерения ее применить

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“Существуют риски, их нельзя недооценивать, но я считаю и надеюсь, что все же то, что происходит, это скорее демонстрация силы без намерения ее применения — ради определенной цели”, — сказал Резников, отвечая на вопрос, как он оценивает вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины.

По его словам, в течение семи лет Россия пытается избежать санкционного давления со стороны всех цивилизованных стран, поддерживающих территориальную целостность и независимость Украины.

Детали

“Они рассказывают, что не являются участниками событий на Донбассе. Хотя все знают, что именно они являются государством-агрессором и развязали эту войну в 2014 году. Начинали с оккупации Крыма и Севастополя, а продолжили отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Все их официальные представители говорят, что „нас там нет“. Это якобы внутренний конфликт и гражданская война.

Такой позицией они лишили себя возможности быть серьезно восприняты в диалоге с теми, с кем они хотят быть на равных.

В режиме Нормандского формата такая игра у них сложилась с 2014 года. Но все понимают, что посредники — это Германия и Франция, а Украина и Россия — стороны международного военного вооруженного конфликта. Остальные участники, особенно новое руководство США и президент Джо Байден, говорят: „Ждите!“. Поэтому думаю, что это (сосредоточение войск на границе — ред.) сейчас является сигналом со стороны официальной России: пригласите нас к разговору. Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать через те риски, которые мы вам демонстрируем. Думаю, что такая их главная цель”, — отметил Резников.

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Он также добавил, что есть и другой фактор — внутренний. Осенью выборы в Государственную Думу России. У них есть свои внутренние сложности экономического характера, в первую очередь, это подорожание потребительской корзины на 30%.

“Это не может не возбуждать население, а еще события в Хабаровске, возбуждение, связанное с арестом Навального. Это все внутренние сложности, поэтому надо сделать простой технологический шаг — отвлечь внимание внутреннего потребителя на внешние угрозы и риски”, — добавил Резников.

Напомним

Ранее Резников относительно обострения на Донбассе заявил, что никакой атаки со стороны Украины никто не планирует.