Резніков запропонував Заходу тестувати нову зброю в Україні

Цитата

“Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині чи для наших турецьких партнерів це добрий шанс протестувати їхнє озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація про роботу зброї”, — зазначив міністр.

Деталі

Він зазначив, що Україна зацікавлена у застосуванні сучасних систем проти ворога, тому запрошує виробників зброї тестувати свою нову продукцію в Україні.

Доповнення

Варховна Рада створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.