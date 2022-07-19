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Резніков запропонував Заходу тестувати нову зброю в Україні

Резніков запропонував Заходу тестувати нову зброю в Україні

Київ • УНН

 • 236783 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував західним партнерам тестувати нову зброю в Україні. Про це він заявив під час дискусії, організованої Atlantic Council, передає УНН.

Цитата

“Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині чи для наших турецьких партнерів це добрий шанс протестувати їхнє озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація про роботу зброї”, — зазначив міністр.

Деталі

Він зазначив, що Україна зацікавлена у застосуванні сучасних систем проти ворога, тому запрошує виробників зброї тестувати свою нову продукцію в Україні.

Доповнення

Варховна Рада створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.

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