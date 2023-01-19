Резніков: рф може сформувати ударні угрупування для спроби повторного наступу до кінця лютого - у березні

Міністр наголосив, що всі оцінки щодо термінів ймовірного повторного наступу базуються на здобутій інформації про ресурси та підготовленість противника. Але ці дані можуть бути не стовідсотково точними, ситуація та фактаж – змінюватися, а висновки з них будуть суб’єктивними. Та ці висновки базуватимуться на певних правилах ведення війни, на військовій науці.

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«Виходячи з правил ведення війни - військової науки, - мені генерали розповідають: росіянам, аби піти в наступ, треба накопичити ресурс, бо це війна ресурсів, сформувати - і знов повертаємось до поняття ударних угрупувань. (…) От ці правила і ці об'єктивні фактори, за якими мали б вони вийти на умови, що вони сформували ударні свої угрупування, по процесах – це кінець лютого-березень», - повідомив Резніков.

Водночас він наголосив на кількох важливих моментах. Зокрема, на тому, що такий прогноз базується на правилах військової науки, ведення війни і тому факті, що росіяни не підуть у наступ без формування таких угрупувань, як це було у лютому минулого року. Міністр зауважив, що тоді наступ без ударних угрупувань дав їм змогу швидко захопити велику територію, але вони «отримали по зубах», тобто не змогли ці території втримати. Водночас, Резніков наголосив, що ворог швидко вчиться і наразі концентрує зусилля на сході країни.

Окрім того, як пояснив міністр, коли ворог буде вирішувати, чи проводити наступ, йому слід буде враховувати цілу низку факторів, окрім оцінки своїх ресурсів, підготовленості військових та здатності їх діяти з наявними у них ресурсами, їм слід буде оцінювати і погодні умови.

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«А далі вони будуть приймати рішення. А які погодні умови? Мерзлий ґрунт чи вогкий? Мінус 10 в лютому чи плюс 15 на початку березня? Чи ще сніг в березні? Ви ж розумієте, що колісна техніка по вогкому ґрунту не піде? Тільки, як військові кажуть, «гусянка» - гусеничні, а їх менше, ніж колісних. Як ви будете вести наступ, якщо у вас немає можливості просуватися? Тільки по дорогах, як вони це робили рік тому. Але на дорогах вони вишиковуються в колону, а у нас артилерія, що дозволяє її палити… «Горить-палає техніка ворожа» - відома пісня, ми з онуками приспівуємо. А якщо йти в наступ по фронту, то мають бути умови – це або мерзлий ґрунт, або вже суха земля. Тому питання - це кінець лютого, початок березня, чи кінець березня? Це питання і погодних умов, у тому числі, накопичених ними ресурсів, готовності їх підрозділів у тому ресурсі, тобто це низка факторів, які мають разом зібратись, якщо ми говоримо про підготовлений наступ. А не про непідготовлений, як вони це зробили в лютому минулого року, і наслідки його ми знаємо...» - пояснив Резніков.

Міністр також додав, що на підставі здобутих даних прораховуються та формуються різні сценарії розвитку подій: від найкращого до найгіршого.

Детальніше читайте в інтерв’ю: “Резніков про очільника міноборони рф: я подарую йому бавовну”