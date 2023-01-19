Резников: рф может сформировать ударные группировки для попытки повторного наступления до конца февраля - в марте

Министр отметил, что все оценки относительно сроков вероятного повторного наступления базируются на полученной информации о ресурсах и подготовленности противника. Но эти данные могут быть не стопроцентно точными, ситуация и фактаж – меняться, а выводы из них будут субъективными. Но эти выводы будут базироваться на определенных правилах ведения войны, на военной науке.

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«Исходя из правил ведения войны - военной науки, - мне генералы рассказывают: россиянам, чтобы пойти в наступление, надо накопить ресурс, потому что это война ресурсов, сформировать - и снова возвращаемся к понятию ударных группировок. (…) Вот эти правила и эти объективные факторы, по которым должны были бы они выйти на условия, что они сформировали ударные свои группировки, по процессам – это конец февраля-март», - сообщил Резников.

В то же время он отметил несколько важных моментов. В частности, то, что такой прогноз базируется на правилах военной науки, ведения войны и том факте, что россияне не пойдут в наступление без формирования таких группировок, как это было в феврале прошлого года. Министр отметил, что тогда наступление без ударных группировок позволило им быстро захватить большую территорию, но они «получили по зубам», то есть не смогли эти территории удержать. В то же время Резников отметил, что враг быстро учится и сейчас концентрирует усилия на востоке страны.

Кроме того, как пояснил министр, когда враг будет решать, проводить ли наступление, ему следует будет учитывать целый ряд факторов, кроме оценки своих ресурсов, подготовленности военных и способности их действовать с имеющимися у них ресурсами, им следует будет оценивать и погодные условия.

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«А дальше они будут принимать решения. А какие погодные условия? Мерзлая почва или сырая? Минус 10 в феврале или плюс 15 в начале марта? Есть ли еще снег в марте? Вы же понимаете, что колесная техника по сырой почве не пойдет? Только, как военные говорят, «гусянка» - гусеничные, а их меньше, чем колесных. Как вы будете вести наступление, если у вас нет возможности продвигаться? Только по дорогам, как они это делали год назад. Но на дорогах они выстраиваются в колонну, а у нас артиллерия, позволяющая ее жечь… «Горит-палает техника вражеская» - известная песня, мы с внуками припеваем. А если идти в наступление по фронту, то должны быть условия – это либо мерзлая почва, либо уже сухая земля. Поэтому вопрос - это конец февраля, начало марта, или конец марта? Это вопрос и погодных условий, в том числе, накопленных ими ресурсов, готовности их подразделений в том ресурсе, то есть это ряд факторов, которые должны вместе собраться, если мы говорим о подготовленном наступлении. А не о неподготовленном, как они это сделали в феврале прошлого года, и последствия его мы знаем...» - пояснил Резников.

Министр также добавил, что на основании полученных данных просчитываются и формируются различные сценарии развития событий: от наилучшего до наихудшего.

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