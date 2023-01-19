Резников: рф может сформировать ударные группировки для попытки повторного наступления до конца февраля - в марте

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19205 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72693 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116314 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115952 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265078 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132884 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121568 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371710 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83646 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136402 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29370 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111220 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76852 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16287 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12744 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265078 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292912 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371710 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347239 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394593 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76878 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111244 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130642 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170361 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79580 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Резников: рф может сформировать ударные группировки для попытки повторного наступления до конца февраля - в марте

Киев • УНН

 • 1405204 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. С точки зрения военной науки, россияне должны сформировать ударную группировку для попытки повторения полномасштабного наступления. Это может произойти до конца февраля. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников: рф может сформировать ударные группировки для попытки повторного наступления до конца февраля - в марте

Министр отметил, что все оценки относительно сроков вероятного повторного наступления базируются на полученной информации о ресурсах и подготовленности противника. Но эти данные могут быть не стопроцентно точными, ситуация и фактаж – меняться, а выводы из них будут субъективными. Но эти выводы будут базироваться на определенных правилах ведения войны, на военной науке.

Цитата

«Исходя из правил ведения войны - военной науки, - мне генералы рассказывают: россиянам, чтобы пойти в наступление, надо накопить ресурс, потому что это война ресурсов, сформировать - и снова возвращаемся к понятию ударных группировок. (…) Вот эти правила и эти объективные факторы, по которым должны были бы они выйти на условия, что они сформировали ударные свои группировки, по процессам – это конец февраля-март», - сообщил Резников.

В то же время он отметил несколько важных моментов. В частности, то, что такой прогноз базируется на правилах военной науки, ведения войны и том факте, что россияне не пойдут в наступление без формирования таких группировок, как это было в феврале прошлого года. Министр отметил, что тогда наступление без ударных группировок позволило им быстро захватить большую территорию, но они «получили по зубам», то есть не смогли эти территории удержать. В то же время Резников отметил, что враг быстро учится и сейчас концентрирует усилия на востоке страны.

Кроме того, как пояснил министр, когда враг будет решать, проводить ли наступление, ему следует будет учитывать целый ряд факторов, кроме оценки своих ресурсов, подготовленности военных и способности их действовать с имеющимися у них ресурсами, им следует будет оценивать и погодные условия.

Цитата

«А дальше они будут принимать решения. А какие погодные условия? Мерзлая почва или сырая? Минус 10 в феврале или плюс 15 в начале марта? Есть ли еще снег в марте? Вы же понимаете, что колесная техника по сырой почве не пойдет? Только, как военные говорят, «гусянка» - гусеничные, а их меньше, чем колесных. Как вы будете вести наступление, если у вас нет возможности продвигаться? Только по дорогам, как они это делали год назад. Но на дорогах они выстраиваются в колонну, а у нас артиллерия, позволяющая ее жечь… «Горит-палает техника вражеская» - известная песня, мы с внуками припеваем. А если идти в наступление по фронту, то должны быть условия – это либо мерзлая почва, либо уже сухая земля. Поэтому вопрос - это конец февраля, начало марта, или конец марта? Это вопрос и погодных условий, в том числе, накопленных ими ресурсов, готовности их подразделений в том ресурсе, то есть это ряд факторов, которые должны вместе собраться, если мы говорим о подготовленном наступлении. А не о неподготовленном, как они это сделали в феврале прошлого года, и последствия его мы знаем...» - пояснил Резников.

Министр также добавил, что на основании полученных данных просчитываются и формируются различные сценарии развития событий: от наилучшего до наихудшего.

Подробнее читайте в интервью: "Резников о главе минобороны рф: я подарю ему хлопок"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25