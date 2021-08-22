Режисер Террі Гілліам назвав Одесу Росією

Деталі

Під час церемонії закриття кінофоруму, що відбувалася на Потьомкінських сходах, Террі Гілліам вимовив: "Я повністю розгублений. Я не знаю, стою я зараз на цих сходах. Я розгублений, тому що фільм "Броненосець Потьомкін" має для мене дуже важливе значення. Тому спасибі, Росія! Спасибі, Одеса!".

Після цих слів ведуча Яніна Соколова сказав йому англійською: "Ні, Росія - це не Україна, ви повинні знати". І додала українською, звертаючись до залу: "Слава Україні!". Після відповіді залу: "Героям слава!" вона проскандувала: "Слава нації!".

Террі Гілліам вибачився і сказав, що через "особливу атмосферу кіно і Потьомкінських сходів" він "втратив зв'язок з реальністю". Під час церемонії закриття Террі Гілліаму був вручений почесний приз - статуетка "Золотий Дюк" за внесок у світове кіномистецтво. Трохи пізніше з'явилося відео, де режисер дякує Одесі і Україні.

12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 14 по 21 серпня. Цього разу форум був присвячений річниці Незалежності, тому в конкурсі брали участь тільки національні стрічки. Всі інші картини демонструвалися тільки в позаконкурсних показах.

Гран-прі ОМКФ "Золотий Дюк" отримав фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" українки Катерини Горностай. Цій картині також дали призи за кращий український повнометражний фільм і кращу акторську роботу. Кращим режисером визнаний Никон Романченко, який представив картину "Leopolis night".