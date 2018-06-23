Рейтинг Путіна за останній тиждень стрімко впав - опитування

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Рейтинг президента Росії Володимира Путіна впродовж останніх тижнів різко впав. Про це свідчать результати соціологічних опитувань Всеросійського центру дослідження громадської думки, відомого за російським скороченням ВЦІОМ, передає УНН.

“Рівень довіри до Путіна за тиждень (з 10 до 17 червня) знизився із 77 до 72 відсотків”, — йдеться у повідомленні.

За даними ВЦІОМу, за один тиждень кількість тих, хто готовий проголосувати за Путіна на виборах, знизилася із 62 до 54 відсотків, а кількість тих, хто безумовно йому довіряє — із 38 до 30 відсотків. Соціологи зазначають, що ці показники подібні до тих, які були в 2013 році, до анексії Росією українського Криму, і пов’язують падіння рейтингу Путіна з планами російської влади підвищити пенсійний вік, про які оголосили 14 червня.

Також знизилися і рейтинги прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва і правлячої партії “Єдина Росія”. Вони знизилися суттєво нижче, ніж рейтинг Путіна. Кількість тих, хто не довіряє Медведєву, відповідно до опитувань, більша за кількість тих, хто йому довіряє.

Нагадаємо, законопроект, внесений до Держдуми Росії, передбачає поступове підвищення пенсійного віку до 65 років для чоловіків і до 63 для жінок. Згідно з текстом документа, передбачається перехідний період з 2019 до 2034 року із щорічним збільшенням пенсійного віку на один рік. Почати підвищення пенсійного віку пропонується з 2019 року.

Нині в Росії чоловіки виходять на пенсію у 60 років, жінки — в 55.

Крім того, уряд Росії оголосив про плани підвищити ПДВ, а в результаті так званого “податкового маневру” в паливній сфері експерти побоюються зростання цін на бензин.

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