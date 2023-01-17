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Рейси будуть доступні вже завтра: Україна відновлює залізничне сполучення з Румунією

Київ • УНН

 • 642162 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. АТ “Укрзалізниця” відновлює залізничне сполучення між Україною та Румунією. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.

Рейси будуть доступні вже завтра: Україна відновлює залізничне сполучення з Румунією

Деталі

Анонсовані наприкінці минулого року «Мармароський експрес» №755/756 та №753/754 Рахів — Валя-Вішеулуй — Рахів будуть доступні для пасажирів з 18 січня. Рейси відправлятимуться з Рахова щоденно о 6:10 та 14:10 і прибуватимуть до Валі-Вішеулуй відповідно о 7:45 та 15:45. З Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15 і прибуватимуть до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

Крім цього, Укрзалізниця призначає поїзд №810/809 Львів — Рахів — Львів. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Графік прибуття та відправлення рейсів підлаштований під графіки курсування поїздів румунської залізниці. Так, пасажири, які прибувають на станцію Валя-Вішеулуй можуть перестісти на інші рейси, які прямують до станцій Бухарест та Клуж:

Поїзд R4116 Валя-Вішеулуй — Бухарест (відправка о 17:16, прибуття до Бухаресту о 6:35. Зворотна відправка з Бухаресту поїзда IRN1641 - о 21:01, прибуття до Валі-Вішеулуй — о 8:52);

Поїзд R04116 Валя-Вішеулуй — Клуж (відправка о 17:16, прибуття на станцію Клуж о 23:00. Відправка зі станції Клуж поїзда R4110 — о 3:35, прибуття до Валі-Вішеулуй — о 8:52).

У той же час пасажири, які прямують до Румунії або повертаються в Україну, можуть скористатись такими рейсами, щоб дістатись Рахова або відправитись із Рахова далі по Україні:

1. №55/56 Київ — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 7:27. Зворотна відправка з Рахова - о 16:26;
2. №26/25 Одеса — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 9:12. Зворотна відправка з Рахова — о 13:42;
3. №95/96 Київ — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 10:24. Зворотна відправка з Рахова - о 18:18.

Залізничне сполучення цією ділянкою відновлено після 15 річної перерви.

Доповнення

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг на 17 січня – з Покровська до Львова.

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