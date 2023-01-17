Рейсы будут доступны уже завтра: Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Румынией

Детали

Анонсированы в конце прошлого года «Мармаросский экспресс» №755/756 и №753/754 Рахов — Валя-Вишеулуй — Рахов будут доступны для пассажиров с 18 января. Рейсы будут отправляться из Рахова ежедневно в 6:10 и 14:10 и прибывать в Вали-Вишеулуй соответственно в 7:45 и 15:45. Из Вали-Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов соответственно в 12:20 и 18:50.

Кроме этого, Укрзализныця назначает поезд №810/809 Львов — Рахов — Львов. Поезд будет отправляться из Львова в 7:00 и прибывать в Рахов в 13:20. В обратном направлении из Рахова поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:50.

График прибытия и отправки рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй могут пересесть на другие рейсы, следующие к станциям Бухарест и Клуж:

Поезд R4116 Валя-Вишеулуй —Бухарест (отправка в 17:16, прибытие в Бухарест в 6:35. Обратная отправка из Бухареста поезда IRN1641 - в 21:01, прибытие в Вали-Вишеулуй — 52);

Поезд R04116 Валя-Вишеулуй —Клуж (отправка в 17:16, прибытие на станцию Клуж в 23:00. Отправка со станции Клуж поезда R4110—в 3:35, прибытие в Валя-Вишеулуй — в 8:52).

В то же время пассажиры, направляющиеся в Румынию или возвращающиеся в Украину, могут воспользоваться такими рейсами, чтобы добраться до Рахова или отправиться из Рахова дальше по Украине:

1. №55/56 Киев — Рахов (курсирует ежедневно): прибытие в Рахов — в 7:27. Обратная отправка из Рахова – в 16:26;

2. №26/25 Одесса — Рахов (курсирует ежедневно): прибытие в Рахов — в 9:12. Обратная отправка из Рахова — в 13:42;

3. №95/96 Киев — Рахов (курсирует ежедневно): прибытие в Рахов — в 10:24. Обратная отправка из Рахова – в 18:18.

Железнодорожное сообщение этим участком восстановлено после 15-летнего перерыва.

Дополнение

Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 17 января – из Покровска во Львов.