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Рейдерство, нотаріат, безпека держреєстрів: 6 питань претендентці на посаду заступника міністра юстиції Вікторії Васильчук

Київ • УНН

 • 53180 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Начальниця Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Вікторія Васильчук є основною кандидатурою на посаду заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації. Про це написав у блозі на Korrespondent політолог, голова центру “Ейдос” Віктор Таран.

Рейдерство, нотаріат, безпека держреєстрів: 6 питань претендентці на посаду заступника міністра юстиції Вікторії Васильчук

Таран вважає це позитивним сигналом, що свідчить, що влада все ж таки має намір боротися із “земельною мафією”. Наразі Васильчук курирує Івано-Франківськ, де факти незаконних операцій із землею вдалося звести до мінімуму. “Ринок землі, який стартував цього року і лише набирає обертів, вже засвітив багато проблем. Як правило, проблеми однотипні — чорні нотаріуси, які переоформлюють ділянки, рейдерські атаки на фермерів, безпека відомостей державних реєстрів”, — пише Таран.

За оцінкою експерта, на нинішній посаді Васильчук продемонструвала, що “збирається боротися із цим злом”. У контексті можливого призначення на посаду заступника міністра Таран поставив претендентці 6 питань:

1) Перші кроки на посту та який глобальний план подолання успадкованих проблем?

2) Як ви збираєтесь долати рейдерство?

3) Скільки ще потрібно позбавити “чорних” нотаріусів свідчень, щоб Нотаріальна палата нарешті взялася за очищення своїх лав?

4) Чи можливо нині ліквідувати державні нотаріальні контори і чи призведе їхня ліквідація до соціального вибуху?

5) Чому ДП “НАІС” (“Національні інформаційні системи”) не може забезпечити безпеку відомостей державних реєстрів?

6) Коли буде ліквідовано Антирейдерську комісію, адже міністр юстиції пообіцяв це зробити протягом найближчих шести місяців і чи поставлено перед вами саме це завдання?

“Сподіваюся, громадськість зможе почути відповіді на ці запитання найближчим часом. Оскільки саме відкрита та чесна позиція з цих питань допоможе суспільству краще оцінити професіоналізм та порядність ймовірної претендентки”, — написав Таран.

Раніше посаду заступника міністра юстиції з питань держреєстрації обіймала Ольга Оніщук. Після звільнення посада залишається вакантною протягом 4 місяців.

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