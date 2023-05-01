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Рейдерське захоплення землі біля моря: на Одещині взяли під варту родичку нардепа Гончаренка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі біля моря. Всіх фігурантів взято під варту з альтернативою застави. Згодом нардеп Олексій Гончаренко заявив, що серед затриманих його родичка та її чоловік, передає УНН

Деталі

Як повідомили в СБУ, депутат Одеської облради у складі організованої злочинної групи - його дружини та помічника, намагались заволодіти приміщеннями АТ «Укрпошта» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га.

Цитата

"Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали «переоформлене» держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки мільйонів гривень", - повідомляє СБУ.

Зараз будівлі і прилегла територія Укрпошти на чорноморському узбережжі повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів депутата облради затримано та повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  •  чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  •  ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн грн.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою.

Обох взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 млн грн.

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Додамо

Нардеп Олексій Гончпренко у Telegram повідомив, що йдеться про затримання його далекої родички та її чоловіка.

"Затримано мою родичку дальню разом із її чоловіком", - зазначив Гончаренко.

Нардеп зазначив, що звинувачення абсурдне, а його родичка - мама п'яти дітей. 

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