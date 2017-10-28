Рейд в столичному клубі: 32-х осіб забрали у військомат

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Під час обшуку у київському нічному клубі поліція затримала 17 осіб з наркотиками, виявила 11-х малолітніх та 32-х осіб, які ухилялися від призову, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у місті Київ. 

Повідомляють, що окрім 17-х затриманих з наркотиками, у розважальному закладі було виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухилялись від призову на строкову службу. Останніх було доставлено до пункту збору призовників м. Києва, а дітей передали батькам.

За усіма виявленими фактами правопорушень поліція Шевченківського району столиці проводить перевірку.

Попередньо встановлено, що нічний заклад розпочав свою роботу в липні цього року. З моменту його відкриття до районної поліції почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також в закладі можуть продавати наркотики.

"Під час перевірки таких звернень правоохоронці задокументували п’ять фактів зберігання наркотичних засобів у відвідувачів закладу. Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців на території клубу," - повідомили в поліції.

На момент обшуку в клубі знаходилося 200 осіб віком від 15 до 25 років, переважно мешканців м. Києва. За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби.

Окрім цього, у 20-річної бармена закладу було виявлено та вилучено розфасовані прозорі пазові пакети з речовиною, схожою на наркотичну. У іншого затриманого 30-річного чоловіка поліція вилучила речовини, ззовні схожі на наркотики, галюциногенні гриби, електронні ваги, 40 тисяч гривень, 8 банківських карток та автомобіль "BMW".

Разом з тим, серед відвідувачів правоохоронці встановили 11 малолітніх осіб, яких передали батькам. На батьків або осіб, які їх заміняють, правоохоронці склали адміністративні протоколи за злісне невиконання батьківських обов'язків за ст. 184 КУпАП. Окрім того, працівники військового комісаріату виявили 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. Їх доставили до пункту збору призовників м.Києва.

У ході обшуку також додатково зафіксовано, що нічний розважальний заклад функціонує без будь-яких дозвільних документів та перебуває в аварійному стані. У приміщенні порушені норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж та не працюють санвузли. За цими фактами проводиться додаткова перевірка.

За результатами перевірки зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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