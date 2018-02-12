"Ревізори" від МВФ приїхали до України: провели зустріч з Гройсманом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу. Про це повідомили УНН у представництві МВФ в Україні.
"Як ми і повідомляли, вони (експерти – ред.) з сьогоднішнього дня працюють", - сказали у представництві МВФ і додали, що експерти працюватимуть з 12 по 16 лютого.
Водночас у представництві місії не уточнили, з якими представниками влади заплановані зустрічі експертів МВФ.
При цьому, як зазначили в уряді, мета роботи технічної місії МВФ, яка розпочала роботу в Україні, - обговорення практичних питань, пов’язаних з продовженням роботи програми розширеного фінансування (EFF).
"Сьогодні, 12 лютого, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з керівником місії Роном ван Руденом", - додали в уряді.
Як повідомляв УНН, Національний банк України розраховує на підписання нової програми з МВФ у 2020 році.