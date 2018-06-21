Рева сказав, коли пенсії українців знову зростуть

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Українським пенсіонерам варто очікувати нового етапу підвищення пенсій у 2019 році. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.

“Згідно з прийнятими в 2017 та 2018 роках рішеннями подальше зростання пенсійних виплат здійснюватиметься щорічно, зокрема вже в 2019 році за чітко визначеними формулами, а не в залежності від суб’єктивних рішень. Пенсійна реформа — серйозний крок вперед, який дозволить досягти тієї мети, яку ми перед собою ставимо, а це — справедливі трудові пенсії”, — сказав Рева.

Нагадаємо, для майже 1 млн українців пенсії зростуть вже зовсім скоро — 1 липня 2018 року. Наступне підвищення пенсійних виплат, відповідно до Державного бюджету України, відбудеться з 1 грудня. Мінімальні пенсії зростуть до майже 1500 грн.

Раніше повідомлялось, що в Україні середній розмір пенсії у травні 2018 року становив 2518 грн, що майже на тому ж рівні, що й у квітні.

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