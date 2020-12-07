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Reuters: США готують санкції проти більш ніж 10 офіційних осіб Китаю

Reuters: США готують санкції проти більш ніж 10 офіційних осіб Китаю

Київ • УНН

 • 9628 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Влада США має намір ввести санкції відносно більш ніж 10 офіційних осіб КНР через рішення китайської влади відсторонити чотирьох опозиційних депутатів Законодавчої ради Гонконгу. Про це в понеділок повідомило агентство Reuters, передає УНН.

За даними його джерел, під санкції можуть потрапити до 14 осіб, серед яких члени Всекитайських зборів народних представників (парламенту КНР) і Комуністичної партії Китаю. Як повідомили джерела агентства, економічні санкції можуть бути введені вже 7 грудня.

У листопаді влада Гонконгу, який є спеціальним адміністративним районом Китаю, відсторонила від роботи чотирьох опозиційних законодавців відразу ж після прийняття в Пекіні Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників нової резолюції, яка закріплює патріотизм в якості обов’язкової юридичної вимоги до всіх членів Законодавчої ради Гонконгу. Документ дає право миттєво усувати не відповідають цьому критерію депутатів без судового рішення.

Нагадаємо, у вересні Китай запровадив механізм притягнення до відповідальності іноземних компаній, організацій та фізичних осіб, якщо вони становлять “загрозу національній безпеці КНР”.

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