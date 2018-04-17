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Reuters: координатор Білого дому з питань кібербезпеки Джойс залишає свій пост

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Координатор Білого дому з питань кібербезпеки Роб Джойс покине свій пост і повернеться в Агентство національної безпеки США. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представника Ради національної безпеки при Білому домі, передає УНН

“Джойс <...> вирішив повернутися в АНБ”, — заявив він.

За словами іншого неназваного високопосадовця, Джойс залишає посаду за власним бажанням.

Минулого тижня стало відомо про відставку помічника президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Тома Боссерта. Як повідомила газета The Washington Post, оголошення про відставку 43-річного Боссерт було зроблено через день після того, як приступив до роботи новий помічник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Він змінив на цій посаді генерал-лейтенанта Герберта Макмастера.

У свою чергу 39-й президент США Джиммі Картер вважає призначення Джона Болтона новим помічником глави держави з питань національної безпеки катастрофою для країни. В інтерв’ю газеті другий за віком з нині живих американських екс-лідерів (1 жовтня минулого року йому виповнилося 93 роки) Картер назвав Болтона “войовничої фігурою”, яка підтримує катастрофічні стратегії. “Можливо, однією з найбільших помилок, які зробив за час свого перебування при владі президент США Дональд Трамп, є призначення Болтона, який вже довгий час виступає за війну проти Північної Кореї і навіть за напад на Іран. Він був однією з ключових осіб, що вплинули на рішення вторгнутися в Ірак”, — сказав Картер, назвавши рішення Трампа “катастрофою для країни”.

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