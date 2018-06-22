Reuters: хусити готові передати порт Ходейда під управління ООН

За даними неназваного представника американської адміністрації, США закликали Саудівську Аравію та ОАЕ прийняти цю пропозицію. Як вказало у розмові з агентством джерело в ООН, аравійська коаліція сказала спецпосланцеві генерального секретаря по Ємену Мартіну Гріффітсу, який відвідав на цьому тижні підконтрольну хуситам єменську столицю Сана і місто Джидда в Саудівській Аравії, що вивчить пропозицію. Відзначається, що цей план вимагає згоди всіх сторін конфлікту і так чи інакше не спричинить за собою негайного припинення вогню, щонайменше на початковому етапі.

Тим часом у понеділок представник ВС заколотників Шараф Лукман заявив, що хусити не розглядають питання про передачу порту жодній зі сторін, в тому числі ООН.

Аравійська коаліція оголосила про початок операції “Золота перемога” по звільненню міста-порту Ходейда на західному узбережжі Ємену 14 червня. У командуванні заявили, що нададуть підтримку єменській армії у відповідь на запит законного уряду республіки. У кампанії задіяні загони народного ополчення Ємену, а також піхота, флот і авіація альянсу.

Як повідомляв УНН, МЗС Великої Британії закликало сторони конфлікту в Ємені приділити увагу захисту цивільних осіб.