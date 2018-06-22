Reuters: хусит готовы передать порт Ходейда под управление ООН

По данным неназванного представителя американской администрации, США призвали Саудовскую Аравию и ОАЭ принять это предложение. Как указал в беседе с агентством источник в ООН, аравийская коалиция сказала спецпосланнику генерального секретаря по Йемену Мартину Гриффитсу, посетившему на этой неделе подконтрольную хуситам йеменскую столицу Сана и город Джидда в Саудовской Аравии, что изучит предложение. Отмечается, что этот план требует согласия всех сторон конфликта и так или иначе не повлечет за собой немедленного прекращения огня, по крайней мере на начальном этапе.

Между тем в понедельник представитель ВС мятежников Шараф Лукман заявил, что хуситы не рассматривают вопрос о передаче порта никакой из сторон, в том числе ООН.

Аравийская коалиция объявила о начале операции “Золотая победа” по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также пехота, флот и авиация альянса.

Как сообщал УНН, МИД Великобритании призвал стороны конфликта в Йемене уделить внимание защите гражданских лиц.