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Reuters: базу миротворців ООН в Демократичній Республіці Конго обстріляли з мінометів

Reuters: базу миротворців ООН в Демократичній Республіці Конго обстріляли з мінометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. База миротворців ООН в місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) зазнала мінометного обстрілу. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Як інформує агентство з посиланням на офіційного представника армії ДРК Мака Хазукая, в районі бази була введена комендантська година, армія взяла ситуацію під свій контроль. Дані про жертви і постраждалих, а також про те, хто стоїть за обстрілом, не надходили.

З 13 листопада “блакитні каски” проводять на сході Демократичної Республіки Конго спільну операцію з місцевими збройними силами проти бойовиків з угрупування “Альянс демократичних сил” (АДС).

Угрупування “Альянс демократичних сил” активно діє в регіоні Великих африканських озер з 1996 року. До його складу входять угандійські ісламістські фундаменталісти, вигнані з Руанди радикальні хуту і бойовики з ДРК.

Як повідомляв УНН, минулої доби через напад терористичних угруповань на підрозділ “блакитних шоломів” у східній частині Демократичної Республіки Конго загинуло сім миротворців ООН.

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