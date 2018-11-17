Reuters: базу миротворців ООН в Демократичній Республіці Конго обстріляли з мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. База миротворців ООН в місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) зазнала мінометного обстрілу. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Як інформує агентство з посиланням на офіційного представника армії ДРК Мака Хазукая, в районі бази була введена комендантська година, армія взяла ситуацію під свій контроль. Дані про жертви і постраждалих, а також про те, хто стоїть за обстрілом, не надходили.
З 13 листопада “блакитні каски” проводять на сході Демократичної Республіки Конго спільну операцію з місцевими збройними силами проти бойовиків з угрупування “Альянс демократичних сил” (АДС).
Угрупування “Альянс демократичних сил” активно діє в регіоні Великих африканських озер з 1996 року. До його складу входять угандійські ісламістські фундаменталісти, вигнані з Руанди радикальні хуту і бойовики з ДРК.
Як повідомляв УНН, минулої доби через напад терористичних угруповань на підрозділ “блакитних шоломів” у східній частині Демократичної Республіки Конго загинуло сім миротворців ООН.