Reuters: базу миротворцев ООН в Демократической Республике Конго обстреляли из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. База миротворцев ООН в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) подверглась минометному обстрелу. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Как информирует агентство со ссылкой на официального представителя армии ДРК Мака Хазукая, в районе базы был введен комендантский час, армия взяла ситуацию под свой контроль. Данных о жертвах и пострадавших, а также о том, кто стоит за обстрелом, не поступало.
С 13 ноября “голубые каски” проводят на востоке Демократической Республики Конго совместную операцию с местными вооруженными силами против боевиков из группировки “Альянс демократических сил” (АДС) .
Группировка “Альянс демократических сил” активно действует в регионе Великих африканских озер с 1996 года. В его состав входят угандийские исламистские фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки из-за нападения террористических группировок в подразделение “голубых касок” в восточной части Демократической Республики Конго погибли семь миротворцев ООН.