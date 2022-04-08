Репортер Fox News після поранення в Україні: "Дуже пощастило вижити"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Репортер Fox News Бенджамін Холл, який разом з колегами потрапив під обстріл російських окупантів під Києвом і дістав серйозні поранення, заявив, що йому "дуже пощастило вижити”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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“У підсумку, я втратив половину ноги з одного боку і стопу з іншого. Одну руку зводять, одне око більше не працює, і мій слух дуже поганий. Але в цілому мені дуже пощастило бути тут. Люди, які привели мене сюди — неймовірні!” — розповів Холл.
Деталі
У березні Холл їхав у автомобілі разом з оператором Fox News П’єром Закржевським та українською журналісткою Олександрою Кувшиновою. Його колеги загинули внаслідок обстрілів.
Закржевський був фотографом-ветераном, який висвітлював воєнні конфлікти для Fox News, зокрема в Іраку, Афганістані та Сирії. Його колега, Кувшинова, допомагала екіпажам Fox орієнтуватися по Києву та околицях, збирала необхідну інформацію та спілкувалася з джерелами.
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Постраждалий британський журналіст Холл був госпіталізований і зараз перебуває у тяжкому стані. Йому провели кілька хірургічних операцій.