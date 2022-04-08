Репортер Fox News після поранення в Україні: "Дуже пощастило вижити"

Цитата

“У підсумку, я втратив половину ноги з одного боку і стопу з іншого. Одну руку зводять, одне око більше не працює, і мій слух дуже поганий. Але в цілому мені дуже пощастило бути тут. Люди, які привели мене сюди — неймовірні!” — розповів Холл.

Деталі

У березні Холл їхав у автомобілі разом з оператором Fox News П’єром Закржевським та українською журналісткою Олександрою Кувшиновою. Його колеги загинули внаслідок обстрілів.

Закржевський був фотографом-ветераном, який висвітлював воєнні конфлікти для Fox News, зокрема в Іраку, Афганістані та Сирії. Його колега, Кувшинова, допомагала екіпажам Fox орієнтуватися по Києву та околицях, збирала необхідну інформацію та спілкувалася з джерелами.

Раніше

Постраждалий британський журналіст Холл був госпіталізований і зараз перебуває у тяжкому стані. Йому провели кілька хірургічних операцій.



