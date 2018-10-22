"Ренн" перед матчем із "Динамо" втратив очки у чемпіонаті Франції

Вже у перші хвилини зустрічі господарі заробили право на пробиття 11-метрового. Це Греньє невдало зіграв у карній зоні та заїхав ззаду по ногам тунісцю Хазрі. Сам постраждалий реалізував покарання.

Далі активізувалися гості, і якщо з ударом з ближньої відстані від Бен Арфи впорався воротар Руффьє, то у моменті з Сарром голкіпер був безсильним. Форвард “Ренну” пробив в дальній кут, і м’яч від стійки залетів у сітку.

Хазрі мав бездоганну можливість вивести господарів вперед, але кіпер “Ренну” здійснив сейв, перевів м’яч у штангу, і вже на лінії воріт заволодів їм. “Ренн” і в свою чергу міг вирвати три очки, але Бен Арфа пробив з пенальті у стійку воріт — 1:1.

Додамо, що 25 жовтня футболісти “Динамо” завітають до Франції на поєдинок Ліги Європи проти “Ренну”.