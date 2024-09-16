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Рекорд України на забігу в Черкасах: рятувальник з Полтави пробіг 21 км у повному спорядженні в пам’ять про побратима

Київ • УНН

 • 11471 перегляди

Рятувальник з Полтави пробіг 21 км у повному спорядженні в пам’ять про побратима.

15 вересня 2024 року у Черкасах відбувся масштабний благодійний забіг у межах Ліги забігів RUN 4 VICTORY, організований спортивною спільнотою "Характер" та Благодійним фондом "МХП-Громаді". Захід зібрав майже 1000 учасників, які взяли участь у різних дистанціях для підтримки 118-ї бригади територіальної оборони. Окрім численних учасників, захід став особливим завдяки встановленню нового рекорду України.

Рятувальник із Полтави Андрій Гречаний пробіг 21 км у повному рятувальному спорядженні вагою понад 20 кг, що було офіційно зафіксовано як рекорд України в номінації "Найбільша вага спорядження пожежного-рятувальника, який подолав дистанцію напівмарафону". До спорядження входили каска, захисний костюм, взуття, рукавиці, пояс, апарат на стисненому повітрі та сокира - усе це Андрій використовує у повсякденній роботі.

Забіг Андрій присвятив своєму колезі з Дніпропетровської Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколі Нечипоренку, який загинув 22 червня 2024 року після важких поранень, отриманих під час ліквідації наслідків обстрілу у Нікопольській громаді. "Ми з Миколою були друзями, закінчили один і той самий виш. Його смерть - це велика втрата для нашої служби, і я не міг не присвятити йому цей забіг", - зазначив Андрій після фінішу.

Це вже не перший раз, коли Андрій бере участь у подібних подіях. У квітні цього року він біг у повному спорядженні в Києві в пам'ять про трьох рятувальників із Харкова, які загинули під час розбору завалів після повторного обстрілу.

Забіг RUN 4 VICTORY став не лише спортивною, але й благодійною подією, метою якої було зібрати кошти для допомоги українським захисникам. Реєстраційні внески учасників і благодійні донати, які були подвоєні компанією МХП, допомогли зібрати значну суму для 118-ї бригади ТрО.

Окрім основних дистанцій на 21, 10, 5 та 2 км, забіг також включав інклюзивну трасу для учасників з порушеннями опорно-рухового апарату, що зробило подію ще більш значущою. Усі учасники могли відчути єдність і підтримку, долаючи дистанції разом.

Попередні етапи квадромарафону вже успішно пройшли в Тернополі та Вінниці. Організатори вже планують наступні етапи квадромарафону в Ладижині та Києві.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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