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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рекорд Украины на забеге в Черкассах: спасатель из Полтавы пробежал 21 км в полном снаряжении в память о собрате

Рекорд Украины на забеге в Черкассах: спасатель из Полтавы пробежал 21 км в полном снаряжении в память о собрате

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 11:59  •  465 просмотра

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Спасатель из Полтавы пробежал 21 км в полном снаряжении в память о собрате.

15 сентября 2024 года в Черкассах состоялся масштабный благотворительный забег в рамках Лиги забегов RUN 4 VICTORY, организованный спортивным сообществом "Характер" и Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Мероприятие собрало почти 1000 участников, которые приняли участие в различных дистанциях для поддержки 118-й бригады территориальной обороны. Кроме многочисленных участников, мероприятие стало особенным благодаря установлению нового рекорда Украины.

Спасатель из Полтавы Андрей Гречаный пробежал 21 км в полном спасательном снаряжении весом более 20 кг, что было официально зафиксировано как рекорд Украины в номинации "Наибольший вес снаряжения пожарного-спасателя, который преодолел дистанцию полумарафона". В снаряжение входили каска, защитный костюм, обувь, перчатки, пояс, аппарат на сжатом воздухе и топор - все это Андрей использует в повседневной работе.

Забег Андрей посвятил своему коллеге из Днепропетровской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Нечипоренко, который погиб 22 июня 2024 года после тяжелых ранений, полученных во время ликвидации последствий обстрела в Никопольской громаде. "Мы с Николаем были друзьями, закончили один и тот же вуз. Его смерть - это большая потеря для нашей службы, и я не мог не посвятить ему этот забег", - отметил Андрей после финиша.

Это уже не первый раз, когда Андрей участвует в подобных событиях. В апреле этого года он бежал в полном снаряжении в Киеве в память о трех спасателях из Харькова, которые погибли во время разбора завалов после повторного обстрела.

Забег RUN 4 VICTORY стал не только спортивным, но и благотворительным событием, целью которого было собрать средства для помощи украинским защитникам. Регистрационные взносы участников и благотворительные донаты, которые были удвоены компанией МХП, помогли собрать значительную сумму для 118-й бригады ТрО.

Кроме основных дистанций на 21, 10, 5 и 2 км, забег также включал инклюзивную трассу для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что сделало событие еще более значимым. Все участники могли почувствовать единство и поддержку, преодолевая дистанции вместе.

Предыдущие этапы квадромарафона уже успешно прошли в Тернополе и Виннице. Организаторы уже планируют следующие этапы квадромарафона в Ладыжине и Киеве.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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