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Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергії 1 липня готова на 100% - НКРЕКП прийняла необхідні постанови

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняті останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. Йдеться про прийняття змін до Постанов №307 та 308, що стосуються Правил ринку і Правил ринку "на добу вперед" і внутрішньодобових, передає УНН.

Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергії 1 липня готова на 100% - НКРЕКП прийняла необхідні постанови

Зокрема, Регулятор встановив цінові обмеження для виробників електричної енергії, які працюють в новому ринку. Таким чином, буде контролюватися зростання цін на електроенергію для непобутових споживачів.

Крім того, встановлено нові вимоги по рейтингу банків, що дозволило збільшити їх перелік для надання фінансових гарантій учасникам ринків з 2 до 41.

"Ухвалення регуляторних актів дозволяє забезпечити виконання вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та визначити: уточнений порядок участі в балансують групах; уточнений порядок визначення фінансових гарантій; уточнений порядок надання допоміжних послуг; уточнення порядку надання диспетчерських команд та їх виконання; новий порядок моніторингу надання допоміжних послуг, що визначений на основі пропозицій оператора системи передачі; перехідні положення, зокрема визначають положення щодо обмежень цін на балансує ринку та ринку допоміжних послуг", - зазначено в обгрунтуванні.

Як повідомлялося, 1 липня має бути введений новий ринок електроенергії, якої є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Для своєчасного запуску ринку, урядом на базі державного підприємства (ДП) "Енергоринок" створено 2 держпідприємства "Оператор ринку" та "Гарантований покупець".

USAID рекомендувала запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку і зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку та у правовій базі.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що новий ринок електроенергії буде введений своєчасно, а цінових шоків для споживачів не буде. Ціни для населення залишаться на існуючому рівні завдяки прийнятому Кабінетом Міністрів України механізму PSO (Public Service Obligation, спеціальних зобов'язань).

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