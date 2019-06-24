Регуляторна база для запуску нового ринку електроенергії 1 липня готова на 100% - НКРЕКП прийняла необхідні постанови

КИЇВ. 24 червня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняті останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. Йдеться про прийняття змін до Постанов №307 та 308, що стосуються Правил ринку і Правил ринку "на добу вперед" і внутрішньодобових, передає УНН.