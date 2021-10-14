Регулятор США схвалив продаж електронних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) уперше дозволило продаж в країні електронних сигарет. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Повідомляють, що регулятор схвалив три сигарети бренду Vuse, які виробляє компанія RJ Reynolds.
Представники FDA вирішили, що користь для дорослих, які хочуть кинути палити, переважає за можливий ризик залежності у підлітків.
Виробники електронних сигарет чекали на офіційний дозвіл від FDA більше ніж рік.
"Дані виробника свідчать про те, що вироби зі смаком тютюну можуть стати в нагоді дорослим залежним курцям, які переходять на ці продукти — повністю або зі значним скороченням споживання сигарет — за допомогою зменшення впливу шкідливих хімічних речовин", — зазначив один із експертів FDA Мітч Зеллер.
Він додав, що дозвіл на продаж може бути відкликано, якщо будуть ознаки виникнення залежності у людей, які раніше не вживали тютюн.
Додамо
Електронні сигарети масово продавали у США протягом останнього десятиліття. Зокрема, вони дуже поширені серед підлітків.
За даними дослідження FDA і Центру з контролю за захворюваннями (CDC), цього року понад два мільйони американських школярів користувалися електронними сигаретами.
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