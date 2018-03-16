Регламентний комітет вже отримав подання про зняття недоторканності із Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради вже отримав подання Генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко. Про це УНН повідомили у секретаріаті комітету.
“Надійшло подання по Савченко”, — сказали в секретаріаті.
У комітеті додали, що регламентом передбачено 5 днів для того, щоб народний депутат надала пояснення.
“Після того як пройде 5 днів, комітет визначається, коли він буде проводити засідання (щодо подання ГПУ по Савченко — ред.)”, — уточнили у секретаріаті регламентного комітету.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.