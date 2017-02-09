Регіональна влада Франції назвала попередню причину вибуху на АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Попередньою причиною вибуху в машинному залі АЕС “Фламанвиль” у Франції вважається коротке замикання, передає УНН з посиланням на Ouest-France.
За даними влади префектури департаменту Манш, коротке замикання стало причиною вибуху, інші версії названі не були.
В даний час оцінюється сума, на яку було завдано шкоди в результаті інциденту.
Місцева влада також підкреслила, що вибух не був навмисно організований.
Нагадаємо, у Франції у четвер зранку стався вибух на АЕС у Фламанвілі.