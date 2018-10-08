Референдум щодо заборони одностатевих шлюбів в Румунії провалився, у ЄП привітали результати

“Цей результат показує, що переважна більшість румунського населення не зацікавлена в дискримінації одностатевих пар в країні. Пропонована зміна конституції була б чітким кроком назад для прав спільноти ЛГБТІ, і ми раді, що ця нетолерантна ідея про визначення поняття сім’ї не отримала підтримки румунських громадян. Найважливіше в шлюбі — це той, кого ви любите, а не гендер”, — йдеться в заяві голови фракції соціал-демократів.

За даними Центрального виборчого бюро (ЦВБ) Румунії, національний референдум зі зміни визначення сім’ї в конституції, який відбувся 7 жовтня, провалився через низьку явку. Згідно з наведеними цифрами, на референдумі проголосували 20,41% виборців. Відповідно до румунського закону, для того, щоб національний референдум був визнаний таким, що відбувся, потрібно, щоб проголосували принаймні 30% осіб, внесених в постійні виборчі списки.

Неурядова організація “Коаліція за сім’ю” близько трьох років тому зібрала 3 млн підписів на підтримку зміни визначення сім’ї в основному законі Румунії. У нинішній формі він передбачає, що “сім’я ґрунтується на вільному шлюбі між подружжям”. Ініціатори пропозиції наполягали на визначенні, яке допускало б укладення законного шлюбу між особами однієї статі: “сім’я ґрунтується на вільному шлюбі між чоловіком і жінкою”.

Нагадуємо, що Конституційний суд в Румунії дозволив називати одностатеві союзи сім'ями.