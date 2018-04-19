Реброва звільнили з посади тренера “Аль-Ахлі”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Українець Сергій Ребров більше не тренуватиме клуб “Аль-Ахлі”. Керівництво ФК вирішило припинити співпрацю, передає УНН із посиланням на повідомлення у Twitter клубу.
Як зазначено у повідомленні, місце українця посяде тренер з Тунісу Фатхі Аль-Жабаль.
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Нагадаємо, “Аль-Ахлі” під керівництвом Реброва став другим в чемпіонаті Саудівської Аравії.